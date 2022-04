Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Freitag, den 01.04.2022, 10:00 Uhr, bis Samstag, den 02.04.2022, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Einbruch

Goslar.

Am Freitagabend, gegen 20:40 Uhr, wurden durch eine 43jährige Zeugin Personen in einem leerstehenden Gebäude in der Gutenbergstraße gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten insgesamt 4 Personen, davon 2 in dem Objekt, feststellen. Ersten Erkenntnissen zu Folge beabsichtigten die Personen Gegenstände aus dem Objekt zu entwenden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Widerstand gegen PvB

Goslar.

Am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr, kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen im Goslarer Stadtteil Georgenberg. Nach Erscheinen der Beamten vor Ort beruhigte sich die Situation, es kam zu keinen strafrechtlich relevanten Handlungen. Am frühen Abend, gegen 19:00 Uhr, kam es zu einem erneuten Einsatz an der Örtlichkeit. Diesmal ließ sich der 30jährige Aggressor nicht beruhigen und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

i.A. Schumbrutzke, PHK

