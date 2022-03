Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung

Frankenthal (ots)

Am Abend des 18.03.2022 meldeten Anwohner, dass eine Gruppe Jugendlicher die Bepflanzung der Willy-Brandt-Anlage in Frankenthal beschädigen würde. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten war die Gruppe nicht mehr vor Ort. Es konnten Beschädigungen der Pflanzen und mehrerer Lampen festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

