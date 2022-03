Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Steinewerfer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Speyer (ots)

Ein 44jähriger Mann aus Singen warf in der Landauerstraße in Speyer Steine gegen dort parkende Fahrzeuge. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten hielt er immer noch einen Stein in der Hand und bedrohte damit die Polizeibeamten. Trotz mehrfacher Aufforderung wurde der Stein nicht abgelegt weshalb er von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hierbei wurden sowohl der 44 jährige wie auch einer der eingesetzten Beamten leicht verletzt. Beide erlitten Schürfwunden. Der Mann wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht, ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten und weiterhin wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet, da an zwei parkenden Fahrzeugen durch das Steinewerfen Schaden in noch unbekannter Höhe entstand.

