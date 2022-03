Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Unfallflucht +++ Südbrookmerland - Auffahrunfall +++ Großefehn - Auto überschlug sich +++ Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Unfallflucht

In der Dieselstraße in Ihlow wurde am Mittwoch ein Auto beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß zwischen 5 Uhr und 7.50 Uhr gegen einen VW Polo, der in Höhe der Kreuzung zur Gutenbergstraße abgestellt war. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um eine Regulierung zu kümmern. Hinweis nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Südbrookmerland ist am Montag eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 15.45 Uhr war ein 20-Jähriger auf der Emder Straße in Richtung Georgsheil unterwegs, als eine 23-jährige BMW-Fahrerin vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Der 20-jährige VW-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Die BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Großefehn - Auto überschlug sich

Am Mittwoch ist in Großefehn ein Autofahrer in einem Graben gelandet. Ein 24-jähriger Peugeot-Fahrer wollte nach ersten Erkenntnissen gegen Mitternacht auf der Schrahörnstraße einem Tier ausweichen und kam dabei nach links von der Straße ab. Er überschlug sich mit seinem Fahrzeug und blieb in einem wasserführenden Graben liegen. Verletzt wurde der Mann nicht. Er konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es in der Osterstraße auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Norden. Zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 14.30 Uhr, stieß ein Unbekannter gegen einen geparkten VW Golf Sportsvan und beschädigte den Wagen vorne links. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

