Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen, sowie Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Worms (ots)

Am 02.10.2021 gegen 15 Uhr wurde die Mitarbeiterin einer Gaststätte in der Wormser Fußgängerzone durch eine ihr unbekannte männliche Person bedroht. Die Polizei konnte den 34-jährigen Beschuldigten vor Ort antreffen und kontrollieren. Während der Personenkontrolle bedrohte und beleidigte der aggressive Mann die Polizeibeamten mehrfach. Da der Mann bereits mehrere Stunden zuvor aufgrund seines aggressiven Verhaltens aufgefallen war und bereits einen Platzverweis für die Fußgängerzone erhalten hatte, wurde er durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte sich der Beschuldigte durch Schläge, Tritte und Bisse gegen die Polizeibeamten. Nur durch die Unterstützung weiterer Polizeibeamten und mithilfe eines Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes konnte der Beschuldigte schließlich gefesselt und in das Gewahrsam der Polizeidienststelle gebracht werden. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell