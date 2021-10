Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Pampasgras entwendet

Worms (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte am 02.10.2021 gegen 02:00 Uhr wie sich drei Personen an den Pampasgräsern in der Petersstraße in Worms zu schaffen machten. Die alarmierte Streife konnte vor Ort drei Personen antreffen, die gerade dabei waren die silbernen Blütenrispen abzuschneiden. Eine größere Anzahl der Rispen befand sich bereits im Kofferraum des Pkw der Beschuldigten. Die abgeschnittenen Blüten wurden sichergestellt. Den Grund des Diebstahls wollten die Beschuldigten nicht nennen.

