Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbrüche in Heppenheim und Pfeddersheim

Worms (ots)

Am vergangenen Freitag wurde in den frühen Morgenstunden in Worms-Heppenheim in zwei Wohnhäuser eingebrochen. In der Straße Zum Affenberg gelangte unbekannter Täter offenbar zwischen 03:00 und 06:00 Uhr durch Aufhebeln der Kellertür in das Einfamilienhaus. Während die Bewohner schliefen, entwendete der Einbrecher einen vierstelligen Bargeldbetrag und verschwand unbemerkt durch die Terrassentür. Auch die Bewohner eines Hauses in der Dorfgrabenstraße bemerkten den nächtlichen Einbruch erst später. Der Täter öffnete ein zuvor gekipptes Fenster und gelangte dadurch ins Wohnzimmer, ohne Sachschaden zu hinterlassen. Auch hier wurde aus dem Anwesen Bargeld entwendet (ein zweistelliger Betrag). In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Pfeddersheim eingebrochen. Hier hebelte unbekannter Täter die Terrassentür eines Anwesens in der Brahmsstraße auf und entwendete eine Armbanduhr sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die Bewohnerin schlief während des Einbruchs und bemerkte die Tat erst morgens. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell