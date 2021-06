Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand einer Gartenhütte

Lochum (ots)

Am Freitag, den 04.06.2021, gegen 16:15 Uhr wurde in der Hauptstraße in Lochum der Brand einer Gartenhütte gemeldet. Durch die vor Ort eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand zeitnah unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Neben der Gartenhütte wurden ein angrenzendes unbewohntes Haus, ein geparkter Pkw und ein Anhänger leicht beschädigt. Die Höhe des Sachschadens dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell