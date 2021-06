Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Wallmerod (ots)

Am 27.05.2021 gegen 13:00 Uhr beschädigte eine bisher unbekannte Person den in der Frankfurter Straße 45 (Parkplatz Bäckerei "Fuhr") in 56414 Wallmerod abgestellten schwarzen PKW der Marke BMW, Modell 1er. Dies geschah vermutlich durch das Anstoßen mit einem Einkaufswagen an die hintere linke Türe des PKW. Die bisher unbekannte Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei Westerburg bittet um Hinweise unter der Tel. Nr. 02663 9805-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell