Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Graffitisprayer fest

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei nahm am Donnerstagabend (4. Februar) zwei Graffitisprayer (24, 33) auf dem Bahngelände in der Harffstraße in Düsseldorf fest. Ein Täter konnte fliehen. Es wurde bereits eine Fläche von 37 Quadratmetern besprüht. Ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Ein Hinweisgeber meldete der Polizei drei Männer, die über einen Zaun das Bahngelände in der Harffstraße betraten. Beamte der Bundespolizei erreichten den Einsatzort und suchten den Bereich nach Personen ab. Sie konnten drei Männer feststellen, die einen Zug mit Farbe besprühten. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen und einer konnte flüchten. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zu einer Ergreifung des Flüchtigen.

Die am Tatort beschlagnahmten Beweismittel sowie die zwei deutschen Tatverdächtigen wurden der Dienststelle zugeführt. Die eingesetzten Beamten ermittelten die Personalien und speicherten ihre Fingerabdrücke. Der 24-Jährige ist bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Beide Männer konnten von der Wache entlassen werden. Nun wird gegen sie wegen der Sachbeschädigung ermittelt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

