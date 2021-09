Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Mülltonnenbrand

Worms (ots)

Gestern Morgen, gegen 05:45 Uhr brannten im Eisenbahnweg mehrere Mülltonnen. Drei große Restmülltonnen auf dem Abstellplatz im Bereich Am Holzhof gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, fünf weitere Mülltonnen und eine Hecke wurden durch das Feuer beschädigt. Eine Zeugin habe kurz vor Brandausbruch sich schnell entfernende Schritte wahrgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

