Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Vollsperrung auf der L425 wegen Unfall mit zwei Verletzten

Worms (ots)

Gestern Mittag, um 13:45 wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der L425 verletzt - die Landstraße war für Unfallaufnahme und Abtransport der Fahrzeuge voll gesperrt. Der 34-Jährige befuhr die L425 mit seinem PKW aus Richtung B9 kommend in Fahrtrichtung Monsheim. An der Einmündung zur L439, Anschlussstelle Osthofen, missachtete der 73-jährige Fahrer des Kleinbusses die Vorfahrt des von links kommenden PKW und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurden die Fahrer verletzt und ins Klinikum verbracht. Der 73-Jährige wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Sachschaden an den PKW und an der Leitplanke, an der die Fahrzeuge zum Stillstand kamen, wird auf 15.000 Euro beziffert.

