Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) 14-Jährige vom Hund gebissen

Böhl-Iggelheim (ots)

Auf dem Heimweg von der Schule begegnete am Donnerstag, 17.03.2022, gegen 13:30 Uhr, eine 14-Jährige einer etwa Gleichaltrigen, die einen Border Collie mit sich führte, auf dem Gehweg der Eisenbahnstraße. Beim Vorbeigehen biss der Hund die Jugendliche unvermittelt in die Wade und verursachte leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet in diesem Zusammenhang darum, dass sich Zeugen, die Angaben machen können, mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

