POL-PDLU: Ladendiebstahl und Körperverletzung- 12-Jährige schlägt Angestellte

Speyer (ots)

In einem Supermarkt in der Maximilianstraße geklaut und dann die Flucht ergriffen haben am Donnerstag gegen 15:00 Uhr zwei Mädchen im Alter von 12 und 15 Jahren. Nachdem sie beim Diebstahl von Alkoholika, Zigaretten und Feuerzeugen ertappt wurden und von Mitarbeitern kontrolliert werden sollten, ergriffen die Mädchen die Flucht. Als es einer 25-jährigen Angestellten gelang die 12-Jährige festzuhalten, schlug diese aufs Ohr der Erwachsenen, um ihre Beute zu sichern und zu flüchten. Nachdem den Diebinnen die Flucht gelang, konnten sie von polizeilichen Einsatzkräften in der Bahnhofstraße festgestellt werden. Beim Erblicken des Streifwagens flüchteten sie erneut, wurden aber letztlich von der Polizei festgehalten. Bei der 12-Jährigen aus Limburgerhof konnte ein Wert von 1 Promille festgestellt werden. Auch die 15-Jährige aus Speyer war alkoholisiert. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Beide wurden an ihre Sorgeberechtigten überstellt. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

