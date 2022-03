Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Speyer (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag in ein Lebensmittelgeschäft in der Heydenreichstraße ein und entwendeten Münzgeld sowie Nahrungsmittel. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heydenreichstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell