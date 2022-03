Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) PKW-Aufbrüche

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 16.03.2022, auf Donnerstag, 17.03.2022, ereigneten sich im Stadtgebiet mehrere PKW-Aufbrüche. Offensichtlich 2 Täter, circa 180 bis 190cm groß, beide komplett schwarz gekleidet, machten sich nach bisherigen Erkenntnissen an mehreren Fahrzeugen zu schaffen. Um an Wertgegenstände zu gelangen, schlugen diese jeweils eine Scheibe ein. Hierdurch erlangten sie unter anderem Bargeld und eine Sonnenbrille. In einem Fall konnten die Täter gegen 04:00 Uhr von einem Geschädigten ertappt werden, nachdem die Alarmanlage seines Fahrzeugs anging. Die Täter flüchteten zu Fuß und konnten im Rahmen von polizeilichen Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht ergriffen werden. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

