Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schifferstadt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Speyerer Straße am Mittwoch, 16.03.2022, wurde gegen 11:45 Uhr festgestellt, dass ein PKW-Fahrer nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheines war. Aufgrund einer Vielzahl von Punkten in Flensburg hatte er diesen vor einiger Zeit abgeben müssen und nach Ablauf der Sperrfrist nicht wieder zurückerhalten. Grund hierfür wäre, dass geforderte Eignungsnachweise von dem Mann bei der Fahrerlaubnisbehörde nicht vorgelegt wurden. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Im gleichen Zusammenhang wird auch ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Halter des Fahrzeuges bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell