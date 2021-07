Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Kirschendiebstähle

Ludwigsburg (ots)

Möglicherweise zur Nachtzeit und mit Taschenlampen ausgerüstet haben bislang unbekannte Kirschendiebe zwischen Sonntag und Donnerstag in Erligheim ihr Unwesen getrieben. An der Freudentaler Straße und im Gewann "Sonnenhalde" Richtung Hofen ernteten sie die reifen Früchte von mehreren großen Bäumen und transportierten sie vermutlich in Obstfässern ab. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Kirschen den Weg in eine Brennblase finden. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0, zu melden.

