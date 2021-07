Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Festnahme bei Verkehrskontrolle

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 27-jähriger VW-Lenker aufgrund seiner Fahrweise am Freitag gegen 04:30 Uhr auf der Schönaicher Straße in Böblingen aufgefallen war, unterzogen ihn Polizisten nach Hinweis eines Zeugen in Waldenbuch einer Kontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde.

Der 27-Jährige, der auf der Schönaicher Straße wohl Schlangenlinien gefahren war, wurde dabei von einem Zeugen beobachtet. Dieser verständigte die Polizei und folgte dem Wagen bis Waldenbuch, wo Polizeibeamte den Mann dann anhalten konnten. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen bestätigte ein Drogenvortest den Verdacht auf eine Rauschmittelbeeinflussung. Der 27-Jährige musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Der Mann wurde weiter per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz gesucht, so dass die Beamten ihm gleich die vorläufige Festnahme erklärten.

