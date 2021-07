Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Frau geht auf Halbschwester los

Ludwigsburg (ots)

Halbschwester los

Offensichtlich bereits länger andauernde Streitigkeiten zwischen einer 40-jährigen Frau und ihrer 31-jährigen Halbschwester sind am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr in Pflugfelden eskaliert. Ausgerüstet mit einem Regenschirm, einem Besenstiel und dem Schild einer Schneeschaufel soll 40-Jährige in das Zimmer der 31-Jährigen gestürmt und diese angegriffen und leicht verletzt haben. Als die 40-Jährige daraufhin flüchtete, wurde sie von der 31-Jährigen verfolgt und am Westportal des Bahnhofs kam es in der Folge zu einer erneuten Auseinandersetzung der beiden Frauen. Polizeibeamte konnten die Gemüter beruhigen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell