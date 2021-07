Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Polizei sucht Beteiligte nach Beißvorfall mit Border Collie

Ludwigsburg (ots)

Nachdem eine 55-Jährige am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr in einem Waldstück bei der Alfred-Ritter-Straße in Waldenbuch von einem Border Collie in den Oberschenkel gebissen wurde, sucht der Polizeiposten Schönaich Zeugen und die bislang unbekannte Hundehalterin. Diese können sich unter Tel. 07031 67700 0 melden.

Dem bisherigen Ermittlungsstand nach war die 55-Jährige mit ihrem Golden Retriever unterwegs, als sie auf die Unbekannte mit zwei nicht angeleinten Border Collie traf. Einer der fremden Hunde soll ihren Golden Retriever attackiert haben, weswegen sie dazwischen ging und daraufhin von dem Tier gebissen wurde. Die Hundehalterin verweigerte die Angaben ihrer Personalien. Mutmaßlich soll es nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen sein. Auch ein am Waldrand abgestellter Pkw mit Reutlinger Kennzeichen (RT) könnte im Zusammenhang mit der Unbekannten stehen.

