Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: VW demoliert

Ludwigsburg (ots)

Mit Geschrei ist ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr auf eine bei der Bushaltestelle in der Uferstraße in Hoheneck abgestellten VW gesprungen und hat dabei diverse Blechteile eingedrückt. Der Unbekannte konnte aus einiger Entfernung von einer Zeugin beobachtet werden, die ihn als etwa 180 cm groß und schlank mit kurzen, dunklen Haaren beschrieb. War bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißen Muskelshirt. Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

