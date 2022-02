Polizei Münster

POL-MS: In Schlangenlinien auf Polizisten zugefahren - E-Scooter-Fahrer pustet 1,16 Promille

Münster (ots)

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagmorgen (17.2., 3:18 Uhr) an der Münzstraße in Schlangenlinien auf Polizisten zugefahren.

Die Beamten stoppten den 18-Jährigen und rochen direkt Alkohol in der Atemluft des Mannes. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,16 Promille. Der 18-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

