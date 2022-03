POL-PDLU: (Frankenthal) - Fahrradstreife

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 17.03.2022, zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr, war die Fahrradstreife hiesiger Inspektion im Bereich Frankenthal unterwegs und legte dabei insgesamt 19 Kilometer Fahrtstrecke zurück. Hierbei konnten insgesamt 22 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Auch an diesem Tag wurde ein Schwerpunkt im Bereich der Schulen gesetzt. In Bürgergesprächen rund um die Schulen und im Innenstadtbereich wurde das eigene Verhalten im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit thematisiert. Die gegenseitige Rücksichtnahme ist hier von entscheidender Bedeutung. Die Kontrollen der Fahrradstreife werden diese Woche noch fortgeführt.

