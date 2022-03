Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorroller entwendet - Verkehrsunfall - In Wohnhaus eingebrochen - Streit in Wohnheim eskalierte

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Motorroller entwendet

Am Dienstagabend im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Dieb einen Motorroller, der am Fahrbahnrand in der Straße Am Kätzenbach abgestellt war. Am Roller der Marke Keeway waren die Versicherungskennzeichen VUW 907 angebracht. Zeugenhinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Berglen: Unfall beim Abbiegen

Eine 24-jährige VW-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 12:15 Uhr die Kreisstraße 1915 von Winnenden kommend in Richtung Oppelsbohm entlang. Als sie an der Einmündung zur Straße Stockwiesen nach links abbiegen wollte, missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 29 Jahre alten Renault-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 6000 Euro.

Weissach im Tal: In Wohnhaus eingebrochen

Die Abwesenheit der Bewohner nutzte am Dienstag ein Einbrecher aus, um in ein Gebäude in der Stuttgarter Straße einzubrechen. Die Tat wurde am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr von den Bewohnern beim Nachhausekommen bemerkt. Die Täter verschafften sich über eine aufgebrochene Terrassentüre Zugang zum Gebäude und durchsuchten dieses. Hierbei erbeuteten sie Bargeld sowie einen Möbeltresor. Die Polizei in Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, das sich zwischen 15 Uhr und 20.45 Uhr ereignete.

Fellbach: Streit in Wohnheim eskalierte

In einem Wohnheim für Flüchtlinge in der Stauferstraße kam es am Dienstagvormittag zu Streitigkeiten, das einen Polizeieinsatz auslöste. Grund des Vorfalls waren Geruchsbelästigungen aus der Küche, die bei der Zubereitung eines Mittagessens entstanden. Die Situation eskalierte, wobei mindestens vier Bewohner mit Fäusten und Besenstiel aufeinander losgingen. Auch Personen, die zur Streitschlichtung hinzukamen, wurden teilweise leicht verletzt. Eine 31-jährige Bewohnerin wurde wegen ihren Verletzungen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei, die mit fünf Streifenwagenbesatzungen im Einsatz war, hat strafrechtliche Ermittlungen wegen vorsätzlicher Körperverletzungen eingeleitet.

