POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Unfallfluchten und Auseinandersetzung auf Parkplatz

Aalen (ots)

Ellwangen: Am Kreisverkehr aufgefahren

Beim Einfahren in den Kreisverkehr auf Höhe Schrezheim, musste eine 45-jährige BMW Fahrerin, die am Dienstag, gegen 13:55 Uhr, auf der B290 von Aalen nach Ellwangen unterwegs war, verkehrsbedingt abbremsen. Ein 56-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand.

Ellwangen: Mit Roller gestürzt

Eine 15-Jährige ist bei einem Unfall, vermutlich mit einem Roller, am Dienstag gegen 20:15 Uhr im Mühlgraben schwer verletzt worden. Sie war am Abend, ohne im Besitzt einer Fahrerlaubnis, zusammen mit einer 17-Jährigen auf dem Fahrzeug unterwegs. Auf Höhe eines Bauhofgeländes fuhr sie, beim Versuch zu wenden, in einer Linkskurve gegen einen Randstein und verlor infolgedessen die Kontrolle über den Roller. Durch den Sturz wurde die 15-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 17-Jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Mädchen trugen zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm.

Iggingen: Vorfahrt missachtet

Auf der K3267 missachtetet ein 69-jähriger VW-Golf Fahrer am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr auf Höhe Verteiler Iggingen die Vorfahrt eines Mercedes-Fahrers. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bei de Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 6.200 Euro.

Ellenberg/BAB 7: Schutzplanke beschädigt und geflüchtet-Zeugen gesucht!

Am Montagmorgen, zwischen 08:30 und 10:00 Uhr, ist ein bislang Unbekannter LKW-Fahrer auf Höhe der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau und der Anschlussstelle Ellwangen rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei beschädigte er die Schutzplanken auf einer Länge von ca. 60 Meter. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der LKW-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 07904/94260 zu melden.

Bartholomä: Unfall beim Abbiegen

Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 5:45 Uhr die Böhmenkircher Straße und wollte nach links auf die L1221 einbiegen. Hierbei erkannte er den von links kommenden VW einer 29-Jährigen zu spät und fuhr in die Einmündung ein. Dadurch kam es zum Unfall. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 14:20 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz einer Bank in der Ledergasse geparkten Mercedes Benz bei einem unbekannten Fahrmanöver. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro an dem PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Auseinandersetzung auf Parkplatz

Gegen 10:50 Uhr am Dienstag kam es auf einem Parkplatz in der Buchstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bzw. vier Männern. Aufgrund offenbar zurückliegender Streitigkeiten, entfachte sich ein Wortgefecht, welches letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Dabei schlugen der 22-Jährige und der 54-Jährige aufeinander ein. Der 22-Jährige bediente sich hierbei unter anderen eines Warndreiecks. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

