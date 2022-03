Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unterschneidheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Aalen (ots)

Am Dienstag kurz nach 15:00 Uhr war eine 47 Jahre alte Opel-Fahrerin auf der L2221 aus Richtung Unterschneidheim in Fahrtrichtung Tannhausen unterwegs. Auf halber Strecke geriet sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn an in das dortige Bankett. Als die Fahrerin versuchte, wieder auf die Straße zu kommen, übersteuerte sie mit ihrem Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Touran einer 69-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge jeweils um 180 Grad gedreht und landeten letztlich auf dem Dach. Die 47-jährige Opel-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Feuerwehr Unterschneidheim war mit drei Fahrzeugen und 19 Kräften vor Ort im Einsatz. Auch zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Die beiden Fahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

