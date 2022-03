Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Michelfeld: Reifen zerstochen

Zwischen Sonntagabend 17 Uhr und Montagmorgen 07 Uhr zerstach ein Vandale den Reifen eines geparkten Mercedes in der Friedrichstraße, sodass aus diesem die gesamte Luft entwich. Der dabei entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Obersontheim: Tiertransporter an Verkehrsunfall beteiligt

Ein 69-jähriger VW-Fahrer befuhr mit einem Anhänger in dem Rinder geladen waren, die L1060 von Bühlertann in Richtung Schwäbisch Hall. Er erkannte zu spät, dass eine vor ihm fahrende 28-jährige Hyundai-Fahrerin abbiegen wollte und deshalb abbremste. Obwohl der 69-Jährige mit seinem Fahrzeug auszuweichen versuchte, kam es zum Unfall zwischen den beiden Pkws. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Die Rinder blieben unverletzt.

Wolpertshausen: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Montagnachmittag gegen 13:30 Uhr fuhr ein 61-jähriger Radfahrer auf der Frankenstraße in Richtung der Haller Straße. Beim Einbiegen nach rechts in die Haller Straße übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 69-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Unfall, infolgedessen der Radfahrer stürzte. Der 61-jährige Mann, welcher ohne Fahrradhelm unterwegs war, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Ein 22-jähriger Omnibus-Fahrer, welcher den Unfall beobachtete, erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich versorgt werden.

Gaildorf: Sachbeschädigung an Schule

Montagnacht gegen 23:45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich mehrere Personen im Bereich einer Schule in der Schloßstraße aufhalten sollen. Beim Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass eine Fensterscheibe der Schule eingeschlagen wurde. Außerdem wurde ein 22-jähriger Mann im Bereich der Schule angetroffen. Die bisherigen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass es sich bei ihm um den Verursacher des Sachschadens in Höhe von etwa 500 Euro handelt. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Crailsheim: Unfall bei Fahrspurwechsel

Am Montag gegen 16:00 Uhr wollte eine 21-jährige Skoda-Fahrerin in der Haller Straße vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah sie einen hier fahrenden BMW einer 41-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

