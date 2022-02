Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lauchheim: Lkw alleinbeteiligt von Straße abgekommen - B 29 derzeit vollgesperrt

Aalen (ots)

Ein 42 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 17 Uhr die B 29 in Fahrtrichtung Westhausen. Kurz vor Lauchheim kam der Lkw, der einen Klein-Lkw geladen hatte, ins Schlingern und letztlich nach links von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kam. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde hierbei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Momentan laufen die Bergungsarbeiten. Neben der Polizei und der Feuerwehr ist auch die Straßenmeisterei im Einsatz, da Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen und möglicherweise ins Erdreich gelangt sind. Die Bundesstraße ist derzeit (Stand 18:20 Uhr) in beide Richtungen gesperrt.

