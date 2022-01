Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Freiburg: Straßenbahnunfall im Bereich der Kreuzung Opfinger Straße/Tel-Aviv-Yafo-Allee" - Hier: Zeugenaufruf

An dem Verkehrsunfall, der sich am 24.01.2022 im Bereich der Kreuzung Opfinger Straße/Tel-Aviv-Yafo-Allee ereignete, waren eine Straßenbahn sowie ein Pkw beteiligt.

In der Straßenbahn befanden sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes circa 15-20 Fahrgäste, welche alle nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt blieben, ebenso wie der Fahrer des Pkw. Der Fahrer der Straßenbahn soll sich leichte Verletzungen zugezogen haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 59-jährige Pkw-Fahrer auf der Besanconallee in nördliche Richtung unterwegs und wollte die Kreuzung in gerader Richtung befahren. Er soll hierbei eine rote Ampel missachtet haben, woraufhin es zur Kollision mit der in Richtung Haltestelle Lindenwäldle fahrenden Bahn kam. Die vorderste Achse der Straßenbahn wurde durch den Zusammenprall aus den Gleisen gehoben. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Straßenbahn wurde an der Vorderseite beschädigt, war jedoch noch fahrbereit. Während der Bergung der Unfallfahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen, um circa 13.30 Uhr konnten alle Fahrbahnen wieder freigegeben werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, insbesondere zu dem mutmaßlichen Rotlichtverstoß des Pkw-Fahrers, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Ursprungsmeldung vom 24.01.2022:

Am 24.01.2022 gegen 11.30 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Opfinger Straße/Tel-Aviv-Yafo-Allee gemeldet. Nach aktuellem Kenntnisstand sollen an dem Unfall eine Straßenbahn sowie ein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen sein. Die Straßenbahn blockiert aktuell die Kreuzung im Unfallbereich, weshalb mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. Gesicherte Informationen zum Unfallhergang oder zu möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.

Stand: 12 Uhr

