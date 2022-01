Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Kirchengebäude mit Graffiti beschmiert

Ennepetal (ots)

Im Zeitraum zwischen Silvester und dem 04.01. beschmierten Unbekannte die Kirche an der Rüggeberger Straße. Mit einem schwarzen Farbstift schmierten sie okkulte Zeichen an den Haupteingang der Kirche. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

