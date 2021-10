Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211011-6-pdnms Festnahme nach PKW-Einbruch, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am Samstag, 09.10.21, um 21.18 Uhr wurden Anwohner in Neumünster, Hansaring, aufgrund von verdächtigen Geräuschen aufmerksam auf zwei Personen. Diese machten sich gerade an einem PKW zu schaffen und schlugen eine Scheibe ein. Die Anwohner gingen auf die zwei Personen zu. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es ihnen, einen der beiden festzuhalten. Die andere Person flüchtete weiter in Richtung Altonaer Straße. Der 15-jährige wollte sich der Festnahme durch die Anwohner entziehen, indem er Pfefferspray einsetzte. Er konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Von der flüchtigen Person ist lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet war. Nach ersten Ermittlungen wurde aus dem PKW nichts entwendet.

