Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Versuchter Einbruch

Wetter (ots)

Im Zeitraum von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße einzubrechen. Die Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell