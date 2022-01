Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Gestohlenes Wohnmobil wieder da

Sprockhövel (ots)

Am 15.12.2021 wurde in Sprockhövel auf bislang unbekannte Art und Weise ein Wohnmobil entwendet. Bereits eine Woche später konnten durch Zeugenhinweise zwei Inserate auf Verkaufsplattformen im Internet festgestellt werden, welche ein augenscheinlich identisches Fahrzeug inserierten. Eine Rücksprache mit der Geschädigten ergab, dass es sich anhand von offensichtlich zu erkennenden Individualmerkmalen bei dem inserierten Fahrzeug um das in Sprockhövel entwendete Fahrzeug handelt. Operative verdeckte polizeiliche Maßnahmen am 29.12.2021 und 30.12.2021 unter Beteiligung von verschiedenen Spezialeinheiten führten im Raum Köln zu einer Lokalisierung des entwendeten Fahrzeugs und zur Festnahme einer weiblichen Person. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird im Anschluss der Ermittlungen an die Geschädigte zurückgegeben. Weitere Ermittlungen zu möglichen Mittätern dauern noch an.

