Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Bäckerei - Linienbus aufgebrochen - Pedelec-Diebstähle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Hauneck/Unterhaun - Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen (09.06.), gegen 3:20 Uhr, in eine Bäckerei in der Hersfelder Straße einzubrechen. Als die Täter an einem Fenster hebelten, wurden sie von einer Mitarbeiterin gestört und ergriffen die Flucht in Richtung Oberhaun. Eine nähere Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Es entstand 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Linienbus aufgebrochen

Rotenburg a.d. Fulda - In einen Linienbus brachen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (09.06.) in der Straße "Zum Güterbahnhof" ein. Die Täter verschafften sich über die hintere Tür Zutritt zum Bus und stahlen das Fahrkartendruckgerät sowie die Wechselkasse. Am Bus entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec-Diebstähle

Bad Hersfeld - Auf zwei Pedelecs hatten es unbekannte Täter am Dienstag (09.06.), zwischen 07:15 Uhr und 16 Uhr, im Seilerweg abgesehen. Die Fahrräder waren an einem Fahrradständer in einem Parkhaus angeschlossen. Bei den Rädern handelte es sich um ein graues Trekking-Pedelec der Marke Falter im Wert von circa 3.100 Euro und ein schwarzes E-MTB der Marke Corratec im Wert von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell