Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Kennzeichendieb flüchtet

Hattingen (ots)

Ein 54-Jähriger Hattinger überraschte am Dienstagabend einen Kennzeichendieb, als er vom Hundespaziergang zu seinem Pkw zurückkehrte. Der Hattinger stellte seinen Wagen auf einem Parkplatz am Ruhrdeich ab und machte einen Spaziergang mit seinem Hund. Als er gegen 22:40 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, sah er noch den Dieb, wie dieser gerade versuchte das hintere Kennzeichen seines Wagens zu demontieren. Als der Dieb den Mann wahrnahm, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Der Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt: etwa 25 Jahre alt, sportlich und dunkel gekleidet. Die Kennzeichen blieben am Tatort zurück.

