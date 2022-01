Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Scheibe an Friseursalon eingeschlagen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Eingangstür zu einem Friseursalon in der Mittelstraße ein. Die Täter gelangten in das Geschäft und entwendeten neben Haarschneidemaschinen auch diverse Haarprodukte und andere Kosmetikartikel. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

