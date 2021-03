Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: HUhu, wer sitzt denn da?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Balve (ots)

HUhu, wer sitzt denn da? Die Polizei hat am Mittwochmorgen im Hönnetal in #Balve einen verletzten Uhu von der Straße geholt. Um 6.40 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger das verletzte Tier auf der Fahrbahn der B 229 (Helle). Er leitete den Verkehr an dem Tier vorbei, bis der Streifenwagen eintraf. Dem aufgeplusterten Nachtvogel mit dem verletzten Auge ging es schlecht. Die Polizeibeamten holten sich Rat bei einer Falknerei. So konnten sie den Greif fachgerecht mit einer Decke aufnehmen und bei den Skyhunters - der "Falknerei in Nature" - in Menden abliefern. Dort wird das Männchen (ein "Terzel") von einem Tierarzt behandelt. Gute Besserung!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell