Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen an PKW, Unfälle, Unfallfluchten, Brand auf Firmengelände, Vier verletzte und Unfalllfucht auf B19 - Zeugensuche

Aalen (ots)

Westhausen: PKW mit Farbe besprüht

Ein Mercedes Vito, welcher zwischen Mittwochabend und Freitagmittag auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Dalkinger Straße geparkt war, wurde dort von einem Unbekannten mit schwarzer Farbe besprüht. Der Schaden auf der linken Fahrzeugseite wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 / 919040

Aalen: Aufgefahren

Auf der Leintalstraße ereignete sich am Montag um 06:40 Uhr ein Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 1300 Euro. Eine 29-jährige Kia-lenkerin erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende 38-jährige BMW-Fahrer sein Fahrzeug abbremste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Unterschneidheim: PKW zerkratzt

Zwischen Freitagnacht, 23 Uhr und Samstagmorgen, 07:00 Uhr, wurde in der Mörikestraße ein Mercedes-Benz auf der rechten Fahrzeugseite komplett zerkratzt. Das Fahrzeug parkte die Nacht über am rechten Fahrbahnrand. Bereits Anfang Januar wurde dasselbe Fahrzeug schon einmal zerkratzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 / 330001

Böbingen: Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mercedes-benz, der am Freitag zwischen 14:30 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Robert-Bosch-Straße geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776

Aalen: Kfz beschädigt

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Sonntag, 16:00 Uhr und Montag, 9:00 Uhr an einem auf einem Parkplatz in der Hegelstraße geparkten VW einen Sachschaden verursacht, indem der Unbekannte vermutlich durch einen Tritt den Kühlergrill beschädigte. Die Höhe des Sachschadens liegt bei rund 400 Euro.

Die Polizei Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 524-0.

Bopfingen-Aufhausen: Brand auf Firmengelände

Auf dem Gelände einer Firma in der Straße Zur Walkmühle brach in einer Industriehalle ein Brand aus. Aufgrund eines technischen Defekts an einer Anlage fingen Holzspäne Feuer. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Kräften vor Ort im Einsatz. Ob ein Sachschaden entstand ist derzeit noch unklar.

Aalen: Unfall mit mehreren Verletzten - Polizei sucht dringend Zeugen

Am Montagmorgen gegen 10:47 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem schwarzen LKW die B19 aus Richtung Oberkochen in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe einer dortigen Kläranlage überholte der unbekannte Fahrzeuglenker mit seinem LKW einen vorausfahrenden 3,5t-LKWn Renault Master mit Gitteranhänger eines 37-Jährigen trotz Überholverbots und Gegenverkehr. Der Fahrer des 3,5t-LKW erkannte die Gefahr und leitete eine Notbremsung ein. Auch die 23-jährig Fahrerin eines entgegenkommenden Audis leitete eine sofortige Notbremsung ein. Ein nachfolgender 18-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem BMW auf den Audi auf. Zu einem Zusammenstoß mit dem LKW des unbekannten Fahrers kam es nicht. Die 23-jährige Audi-Fahrerin und der 18-jährige BMW-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Die Schwere der Verletzungen ist noch unklar. Ein 25-jähriger Beifahrer und ein sechs Monate altes Baby im Audi wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle wurden für weitere medizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 28.000 Euro.

Der unbekannte Fahrer des LKW setze seine Fahrt unterdessen verbotenerweise fort. Laut Zeugen soll es sich um einen schwarzen LKW mit Container-Aufbau gehandelt haben.

Die Verkehrspolizei Aalen bittet dringend um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07904 9426-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell