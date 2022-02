Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rosengarten: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr befuhr eine 18-jährige Hyundai-Fahrerin die L1054 von Westheim in Richtung Uttenhofen. Dort kam ihr ein 33-jähriger Traktorfahrer entgegen. Die 18-Jährige unterschätzte die Breite des Trakors und streifte diesen beim Vorbeifahren. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Sulzbach-Laufen: Vorfahrt missachtet

Eine 62-jährige VW-Fahrerin war am Montagmorgen gegen 07 Uhr auf der Eisbachstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zur K2633 wollte sie nach rechts einbiegen. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 59-jährige Audi-Fahrerin, welche bereits auf der K2633 unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro entstand.

