POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fußgänger bei Unfall tödlich verletzt - Autoreifen zerstochen - Einbrüche - Widerstand gegen Polizeibeamte - Unfälle

Backnang: Unfall mit tödlich verletzter Person

Ein 87-jähriger Fahrer eines Pkw Daewoo befuhr am Freitagabend gegen 20 Uhr die Etzwiesenstraße in Richtung Bahnhof und übersah am Zebrastreifen bei der Einmündung Schlachthofstraße einen querenden Fußgänger. Der 61-jährige Mann wurde vom Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Er wurde notärztlich versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Dort erlag er Stunden später seinen Verletzungen. Zur Klärung der näheren Unfallumstände wurde zwischenzeitlich ein Sachverständiger beauftragt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. 07904 94260 in Verbindung zu setzen.

Backnang: Unfallfluchten

Eine Mercedes E-Klasse wurde bei einem Unfall in der Imster Straße erheblich beschädigt. In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagvormittag stieß ein unbekannter Autofahrer gegen den geparkten Mercedes und flüchtete anschließend. Der Unbekannte hinterließ ca. 1500 Euro Fremdschaden.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Weissacher Straße. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 16 Uhr stieß beim Parken ein unbekannter Autofahrer gegen einen Pkw Audi, verursachte dabei 1500 Euro Sachschaden und flüchtete anschließend. Wer zu den Vorfällen weitere sachdienliche Hinweise auf die Verursacher geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel.07191/9090 in Verbindung setzen.

Backnang: Reifen zerstochen

In der Nacht zum Samstag wurden im Hafnersweg, in der Fritz-Häuser-Straße sowie im Lutherweg Reifen an mindestens fünf Autos mutwillig zerstochen. Betroffen war ein Mercedes S, ein Mercedes AMG, eine Mercedes E-Klasse, ein Pkw Dodge sowie ein Pkw Nissan. Der bei den Taten verursachte Sachschaden wurde bislang noch nicht beziffert. Hinweise zu den Taten wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Waiblingen: In Firmen eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe versuchten in der Nacht auf Samstag in zwei Firmen in der Straße Lange Äcker einzubrechen. Während es bei einer Firma beim Einbruchsversuch blieb, da es den Tätern nicht gelang, das Fenster aufzuhebeln, gelangten die Einbrecher bei der zweiten Firma ins Innere d es Gebäudes. Dort suchten die Täter nach Diebesgut, wurden aber nach aktuellem Kenntnisstand nicht fündig. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Mehrere Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte

In der Nacht zum Samstag gegen 0:45 Uhr verständigten Mitarbeiter einer Shisha-Bar in der Rosenstraße die Polizei, da ein 20-jähriger Mann, dem bereits zuvor ein Hausverbot erteilt worden war, das Lokal nicht verlassen wollte. Zudem soll der 20-Jährige einen Mitarbeiter mit einer abgebrochenen Flasche bedroht haben. Der aggressive Tatverdächtige wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte und bedrohte er die Beamten mehrfach. Zudem spuckte er in Richtung eines Beamten und trat diesem mehrfach gegen das Bein. Ein 17-Jähriger solidarisierte sich mit dem 20-Jährigen und forderte dessen Freilassung. Weiterhin beleidigte und bedrohte er die Ordnungshüter und kam dem ausgesprochenen Platzverweis zunächst nicht nach. Als der 20-Jährige schließlich zum Polizeirevier gebracht wurde, fand sich der 17-Jährige mit weiteren Personen dort ein. Allen Personen wurde schließlich ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie nicht nachkamen. Der 17-Jährige bedrohte und beleidigte die Beamten hierbei erneut mehrfach heftig. Mehrere Streifenbesatzungen waren letztlich notwendig, um den Platzverweis durchzusetzen. Den 17-Jährigen und den 20-Jährigen erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

