Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeug nach Verkehrsunfall ausgebrannt

Aalen (ots)

Gem. Spiegelberg - Fahrzeug nach Verkehrsunfall ausgebrannt

Am Sonntag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die Kreisstraße 1819 von Vorderbüchelberg in Richtung Spiegelberg mit seinem PKW Ford. Etwa auf halber Strecke geriet er in einer Rechtskurve, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, gegen die linksseitige Böschung. Durch das Gegenlenken kam er nach rechts von der Straße ab und fuhr eine Böschung runter. Das Auto kam in einem Bach zum Endstand und geriet in Brand. Der 19-jährige Fahrer und seine drei 18- und 19-jährigen Mitfahrer konnten das Auto noch rechtzeitig verlassen, bevor es letztendlich vollständig ausbrannte. Der 19-jährige Beifahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Spiegelberg und Wüstenrot mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell