Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Spinde aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag (22.00 Uhr) auf Mittwoch (04.00 Uhr) wurden in einem Gebäude an der "Rheinstraße" mehrere Spinde durch Unbekannte aufgebrochen. Nahe der "Hafenstraße" gelangten die Täter durch unverschlossene Türen in den Umkleideraum der dort ansässigen Firma. Dort machten sie sich an einigen Spinden der Mitarbeiter zu schaffen und öffneten diese mit roher Gewalt. Ob die Eindringlinge auch Diebesgut an sich genommen haben, ist derzeit noch unklar. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

