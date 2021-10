Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Holstapel in Brand geraten - Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag kam es zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Gegen 11.55 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache an der Straße "Meyers Tannen" ein Holzstapel in Brand, der in einem Garten unweit des dortigen Kreisverkehrs gelagert wurde. Bei Eintreffen der Rettungskräfte griff das Feuer bereits auf eine nebenstehende Gartenhütte über. Durch die freiwillige Feuerwehr Bramsche konnte ein Gebäudeschaden des Wohnhauses verhindert werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

