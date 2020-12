POL-PDPS: Taschendiebstahl

Polizeidirektion Pirmasens

Zeit: 08.12.2020, 11:00 Uhr - 11:15 Uhr. Ort: Zweibrücken, Hauptstraße 56. Opfer eines Taschendiebstahls wurde eine 52-jährige Frau, die sich zur Tatzeit in einem Textileinzelhandelsgeschäft in der Fußgängerzone aufhielt. Aus ihrem verschlossenen Rucksack stahl eine bislang unbekannte Person ihre Geldbörse mit ca. 100 Euro Bargeld, die wenig später in einem anderen Textileinzelhandelsgeschäft in der Nähe (Hauptstraße 25) unter einem Stapel Handtücher von einer Verkäuferin aufgefunden wurde. Es fehlte lediglich das Bargeld.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

