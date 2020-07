Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrer drängt anderen Radfahrer von der Straße ab und flüchtet trotz dessen Sturz mit Verletzungen; Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Zeugen eines Unfalls, der sich am gestrigen Dienstag, gegen 16:45 Uhr in der Kasseler Falkensteinstraße ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei einen flüchtigen Fahrradfahrer, der nach Überholen eines weiteren Radfahrers diesen offenbar abdrängte, worauf dieser stürzte und sich verletzte.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, befuhr der beteiligte 36-jährige Fahrradfahrer aus Kassel die Falkensteinstraße, aus Richtung Schenkelsbergstraße kommend, in Richtung Rengershäuser Straße, als der ihm folgende unbekannte Radfahrer überholte und ihn dabei von der Straße abgedrängt haben soll. Der 36-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden zu, sodass diese in einem Kasseler Krankenhaus behandelt werden mussten. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter bzw. Unfallverursacher nachzukommen. Am Fahrrad des 36-jährigen Verletzten entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Die zuständigen Ermittler erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung Hinweise auf den Verursacher zu erhalten. Der flüchtige Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- ca. 180-185 cm groß

- drei-Tage-Bart

- schwarzer Fahrradhelm

- grünes Oberteil und dunkle Hose

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Fahrradfahrer geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

