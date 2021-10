Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Schwerer Verkehrsunfall auf der A30

Bissendorf (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 9.25 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Fiat die Autobahn 30 in Fahrtrichtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Bissendorf und Gesmold, in Höhe der Ausfahrt des Rastplatzes Rottkamp, verlor der Mann aus den Niederlanden vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fiat vom Typ "Panda" kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und fuhr schließlich weitere 50 Meter hinter der Schutzplanke parallel zur Autobahn, wo der Wagen letztlich zum Stillstand kam. Der junge Mann wurde vor Ort medizinisch betreut und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Niederländer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der beschädigte Fiat wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Autobahn zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen.

