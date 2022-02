Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Brände

Aalen (ots)

Weinstadt: Betrunken über den Kreisverkehr

Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr befuhr ein 70-jähriger Opel-Fahrer die Kreisstraße 1866 in Beutelsbach. Am Kreisverkehr Schorndorfer Straße / Stuttgarter Straße fuhr er ohne anzuhalten oder seine Geschwindigkeit zu reduzieren geradeaus in den Kreisverkehr, fuhr mit seinem linken Vorderreifen zunächst über die begrünte Mittelinsel, anschließend auf eine neben dem Kreisverkehr befindliche Verkehrsinsel, überfuhr dort ein Verkehrsschild und kam schließlich auf dem Schild zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgenuss festgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Der Führerschein des 70-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zudem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Urbach: Rauchender Baum an der Atriumschule

Am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr, wurde ein brennender Baum in der Nähe der Atriumschule gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte wurde ein morscher Teil des Baumes vermutlich durch eine weggeworfene Zigarettenkippe entzündet und führte zu einem örtlich begrenzten Schmorbrand. Die Feuerwehr Urbach war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann schnell vor Ort und löschte den Brand. Eine Gefahr, dass der Brand sich ausbreitete bestand zu keinem Zeitpunkt. Ob und wie hoch ein Schaden enstand ist, muss noch geklärt werden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen, Tel. 07181/ 81344, entgegen.

Fellbach: Mülleimer angezündet

Am Samstag gegen 20 Uhr entzündeten Unbekannte einen Metallmülleimer auf dem Gelände des Friedensschulzentrums in Schmiden. Am Mülleimer selbst entstand augenscheinlich kein Schaden. Eine Gefahr für die umliegenden Gebäude bestand nicht. Die Feuerwehr Fellbach war mit einem Fahrzeug und sieben Mann schnell vor Ort und hatte den Brand auch schnell gelöscht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach, Tel. 0711/ 57720, entgegen.

Weinstadt: Gartenhütte abgebrannt

Erst sehr spät, kurz nach 23 Uhr, wurde der Brand einer Gartenhütte im Bereich des Grauen Weges in Weinstadt am Samstag bemerkt und gemeldet. Zum Meldezeitpunkt stand die Gartenhütte bereits im Vollbrand. Die Feuerwehren Weinstadt und Remshalden waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und mehr als 40 Mann im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Derzeit wid von keiner Brandstiftung ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Weinstadt übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell