Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Jugendlichen war erfolgreich

Aalen (ots)

Das Polizeipräsidium Ulm teilte soeben mit, dass sich die Öffentlichkeitsfahndung nach den zwei Jugendlichen Felicitas Schmid und Giancarlo Circhirillo erledigt hat. Beide Jugendlichen wurden am heutigen Samstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Ulmer Weststadt wohlbehalten aufgegriffen.

Die Polizei dankt Ihnen für Ihre Unterstützung. Bitte denken Sie daran, die Bilder der Kinder aus Ihren Veröffentlichungen, auch im Internet, zu löschen, um deren Persönlichkeitsrechte zu wahren.

Anschließend folgt der ursprüngliche Text der Öffentlichkeitsfahndung, die vom Polizeipräsidium Ulm versandt wurde:

POL-UL: Geislingen-Schwäbisch Gmünd-Göppingen - Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Jugendlichen Die Polizei Ulm und Aalen suchen seit Freitagnachmittag ein 15jähriges Mädchen und deren 16jährigen Halbbruder. Die beiden Jugendlichen hatten nach einem Streit mit den Eltern ihren Wohnort verlassen. Dabei handelt es sich um die 15jährige Felicitas Schmid aus Schwäbisch Gmünd und den 16jährigen Giancarlo Circhirillo aus Geislingen. Beide Personen sind vermutlich zusammen unterwegs. Giancarlo ist ca. 180cm groß, schlank, trägt eine weiß/schwarz karierte Jacke, eine markante braune Gucci-Leder-Bauchtasche mit goldener Musterung, sowie meistens eine Basecap und eine goldene Halskette. Felicitas ist 162cm groß, hat dunkles, welliges schulterblattlanges Haar und trägt eine schwarze Hose und einen schwarzen Wintermantel, sowie einen schwarzen Pullover mit blauen Bulldoggen darauf. Hinweise nimmt die Polizei Ulm 0731/188-0 und Aalen 07361/5800-499 entgegen. Vermerk: Die Lichtbilder sind nur zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit dieser Meldung freigegeben.

