Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Täferrot - Motorradfahrer schwer verletzt, Zeugenaufruf

Am Freitag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 61-Jähriger die Kreisstraße von Täferrot in Richtung Leinzell mit seinem Motorrad Suzuki. Etwa auf Höhe der Abzweigung nach Utzstetten wollte er einen PKW überholen, der seinerseits unvermittelt nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der 61-Jährige geriet wegen dem PKW ins Schlingern und kam, ohne Berührung mit dem PKW, nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den anschließenden Sturz erlitt der 61-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der PKW setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise zu dem gesuchten PKW geben können, sich mit dem Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361/580-0 in Verbindung zu setzen. Von dem PKW ist nur bekannt, dass er offenbar ein Osteuropäisches Kennzeichen hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell